Стало известно о состоянии пострадавших при крушении вертолета под Воронежем

23.12.2020, 14:32, Новости дня

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Двое пострадавших при жесткой посадке вертолета в Воронежской области по оценке врачей находятся в тяжелом состоянии, сообщил представитель экстренных служб региона.

«Пострадавшие – мужчины, оба в тяжелом состоянии», – сказал источник РИА «Новости».

Московское межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ начало процессуальную проверку по факту происшествия. Устанавливаются обстоятельства жесткой посадки вертолета.

В среду частный вертолет совершил жесткую посадку в поле в Воронежской области. Пострадали два человека, их доставили в областную больницу. По данным следствия, жесткую посадку совершил вертолет Robinsson.