Навальный продвигал свои “расследования” с помощью ботов

23.12.2020, 13:54, Разное

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В основном ролики скандального блогера собирают около 45 тысяч комментариев. Но “расследования” от 14 и 21 декабря имеют 438 тысяч и 366 тысяч откликов соответственно, обратили внимание в сообществе “Фонд бабла с коррупцией”.

Аккаунты, с которых писали комментарии, оказались новыми, пустыми и к тому же зарегистрированными за рубежом. На них никто не подписан, профили пустые и не соответствуют тематике видео. Множество комментариев отправлены в день выхода “расследований”.

“В общем, налицо работа с ботофермами. Не в первый раз для бьюти-блогера”, – комментирует ситуацию политолог Армен Гаспарян.

Комментарии повышают вовлеченность, и по этому критерию YouTube выводи видео в топ, напомнил эксперт. “Так что секрет “популярности” новых “расследований” Навального прост – все за счет активных ботов (кстати, из Украины и США)”, – написал Гаспарян в своем телеграм-канале.