 

«Русские пожертвовали собой»: Американский режиссер Оливер Стоун заговорил о роли России во Второй мировой войне

23.12.2020, 13:52, Разное
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Американский режиссер Оливер Стоун порассуждал о роли граждан РФ во Второй Мировой войне. Он считает, что именно русские, пожертвовав собой, спасли всех.
Оливер Стоун заявляет, что не понимает своих сограждан, критикующих Российскую Федерацию. Режиссер всегда норовит напомнить таким американцам, что их предки могли бы быть давно мертвы, если бы не роль РФ во Второй мировой войне. Именно эта страна спасла мир, а если бы сценарий был противоположным, то США и Великобритания потеряли бы гораздо больше своих граждан, чем оказалось на деле.

Оливер Стоун подчеркнул, что его объяснения о роли РФ в военных событиях прошлого столетия никак не воспринимаются американцами, тем более, молодыми гражданами США. Большинство из них даже не знают, что такое Вторая мировая война. Молодые люди говорят на своем языке, непонятном поколению режиссера, а одеваются так, что Стоун едва различает, кто из них мальчик, а кто девочка. Режиссер также сетует, что его родина слишком коррумпированная страна.



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