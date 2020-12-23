 

Скандал со Светланой Лободой на «Золотом Граммофоне» завершился обвинением в плагиате

23.12.2020, 13:52, Разное
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Организаторы одной из самых престижных церемоний музыкальных наград РФ «Золотой Граммофон» обвинили Светлану Лободу в плагиате. По словам представителей премии, причиной конфликта с исполнительницей стало ее непрофессиональное поведение.
В 2020 году церемония «Золотой Граммофон» началась со скандала. Светлана Лобода, узнав о том, что в номере коллеги Мари Каймберри присутствует декорация ванной, отказалась выходить на сцену. Организаторы шоу назвали причиной скандала непрофессиональное поведение артистки, а вскоре сообщили, что продюсер Светланы Лободы была предупреждена об использовании данного реквизита в номере другой певицы заранее. Оказалось, что сообщение об этом Нателла Крапивина получила еще 1 декабря, что подтверждает переписка представителя команды церемонии с продюсером. По этой причине номер, который так не был показан публике, можно считать плагиатом.

Ранее Светлана Лобода призналась, она сожалеет по поводу того, что встреча со зрителями в рамках церемонии «Золотой Граммофон» не состоялась. По словам звезды, к этому выступлению она готовилась две недели. Команда певицы мечтала удивить зрителей и подарить им праздничное настроение, однако человеческий фактор взял верх. Те, кто должен был быть заинтересован в создании высококлассного продукта, начали сводить личные счеты и распространять недостоверную информацию.



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