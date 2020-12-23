Россия рассматривает возможность запретить ввоз комплектующих для железных дорог из Украины

23.12.2020, 13:52, Разное

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Правительство РФ может запретить ввоз широкого спектра комплектующих железнодорожной техники из Украины. Эта возможность сохраняется благодаря постановлению, принятому в декабре 2018 года.

В список санкционных товаров входят цельнокатаные колеса для ж/д, заготовки, оси, колесные пары, также упоминается и некоторое вагонное литье, что касается сразу нескольких видов соответствующей продукции. Перечень всех подпадающих под ограничения товаров был составлен в 2018 году. Импорт может быть запрещен в ближайшее время, но в правительстве и Минпромторге не комментируют данную возможность. В СОЖТ выражают обеспокоенность анонсированными мерами. В ведомстве напоминают, что доля украинской продукции остается сравнительно низкой, но в то же время пользуется популярностью. В результате ввода пошлин на ввоз ЦКК из Украины на территорию ЕАЭС и в связи с действиями доминирующий российских производителей, стоимость данной продукции резко возросла. Несмотря на попытки ФАС снизить цены, они практически вдвое превосходят показатель за 2018 даже при более низком общем спросе. Операторы выступают с просьбами отложить решение о запрете импорта колес и других железнодорожных изделий до момента, когда цены в РФ стабилизируются. При этом пошлина в размере 34,22% действует исключительно в отношении “Интерпайпа” под руководством Виктора Пинчука. Срок ее действия истекает в январе следующего года. Вероятность ее продления в ЕЭК не прокомментировали.

Объем импорта ж/д колес в ЕАЭС из Украины в прошлом году составлял 270 млн долларов, а за январь-октябрь этого года сумма достигла 150 млн долларов. Эксперты предупредили, что запрет на ввоз данной продукции повлечет за собой новое колебание цен не в лучшую сторону, а эффект усилится ожидаемым дефицитом деталей в связи с масштабной программой ремонтов современных вагонов по меньшей мере в течение ближайших 5 лет.