 

Зеленский сохраняет лидерство в президентском рейтинге – опрос

23.12.2020, 13:42, Новости дня
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Президент Украины Владимир Зеленский сохраняет лидерство в президентском рейтинге. Об этом свидетельствуют опубликованные 23 декабря результаты опроса Социологической группы “Рейтинг”.

Если бы выборы состоялись в ближайшее время, действующего главу государства поддержали бы 26,5% украинцев, которые намерены голосовать и определились с выбором.

Второе место занял бы пятый президент Украины, нардеп от “Европейской солидарности” Петр Порошенко – его готовы поддержать 14,3% опрошенных.

Следом идут сопредседатель “Оппозиционной платформы – За жизнь” Юрий Бойко (10,1%), лидер “Батьківщини” Юлия Тимошенко (9,8%), глава политсовета партии “Оппозиционная платформа – За жизнь” Виктор Медведчук (7,7%), бывший премьер-министр Украины Владимир Гройсман (6,4%), экс-глава СБУ Игорь Смешко (6%), спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков (4,1%) и лидер Радикальной партии Олег Ляшко (3,6%).

Рейтинг других кандидатов составляет менее 3%.

Опрос проводился с 16-го по 20 декабря среди населения Украины старше 18 лет во всех регионах, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Всего опрошено 2000 респондентов методом личного формализованного интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования – не более 2,2%.

На президентских выборах, которые прошли 31 марта 2019 года, за Зеленского проголосовало 30,24% избирателей, за Порошенко – 15,95%. Они вышли во второй тур. Тимошенко поддержали 13,4% избирателей, Бойко – 11,67%, экс-министра обороны Анатолия Гриценко – 6,91%, Смешко – 6,04%.

Во втором туре, который состоялся 21 апреля, за Зеленского проголосовало 73,22% украинцев, за Порошенко – 24,45%.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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