 

“Если речь шла о кино, все знали, что главные роли сыграют пацаны из Питера или Москвы”. Цимбалюк показал себя 20-летнего и рассказал, как пробивался в актеры

23.12.2020, 13:42, Новости дня
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31-летний украинский актер Тарас Цимбалюк 23 декабря в Instagram разместил архивное видео, на котором запечатлен в 20-летнем возрасте.

“На этом видео мне 20 лет. У меня в кармане 20 гривен и пачка сигарет. Но главное, что этот 20-летний пацан бегал по Киеву как дурак, чтобы сейчас дать совет начинающим актерам, которые иногда ленятся отправить свои фото с телефона”, – написал он.

По словам артиста, он не брезговал никами ролями, понимая, что участие в каждом новом проекте поможет ему завязать новые знакомства и набраться опыта. А свою первую главную роль он получил в 24 года. 

“Я учился, когда интернет только набирал силу, поэтому не было такого потока нужной информации о кастингах и пробах. Да и кастингов было в разы меньше. Если речь шла о кино, то мы все знали, что главные роли сыграют пацаны из Питера (Санкт-Петербурга. – “ГОРДОН“) или Москвы, а украинские опытные актеры сыграют эпизоды, ну а такие, как я, студенты будут мечтать. Так и было. Помню, что с третьего курса активизировался и начал бегать, как ужаленный, по всевозможным пробам”, – поделился он воспоминаниями. 

Подводя итог, Цимбалюк сообщил, что за время работы в кино снялся в 80 проектах, сыграв при этом 20 главных ролей.

“Есть желание – все будет. Поверьте!” – подытожил он.

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Публикация от ТАРАС ЦИМБАЛЮК (@taras.tsymbaliuk)

Тарас Цимбалюк родился 16 декабря 1989 года в городе Корсунь-Шевченковский Черкасской области. Он известен по ролям в фильме “Черный ворон”, сериалах “Крепостная” и “Поймать Кайдаша”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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