Следком РФ сообщил о предъявлении украинцу Маркиву обвинения в убийстве

23.12.2020, 13:42, Новости дня

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Следственный комитет РФ утверждает, что объявил украинскому нацгвардейцу Виталию Маркиву обвинение в убийстве на Донбассе россиянина Андрея Миронова. Информация об этом размещена 23 декабря на сайте российского ведомства.

По версии следствия, 24 мая 2014 года в районе горы Карачун возле Славянска Донецкой области “передал командованию для нанесения артиллерийского удара координаты российского гражданина Миронова, итальянского фотокорреспондента Андреа Роккелли и французского журналиста Вильяма Рогуелона”, которые прибыли для фотосъемки.

“После этого Маркив произвел в указанных лиц выстрелы из автомата Калашникова, чтобы до начала артиллерийского обстрела они не могли покинуть местность в попытках укрыться. В результате спровоцированного Маркивым артиллерийского удара не участвующие в вооруженном противостоянии Миронов и Роккелли погибли, а Рогуелон получил ранения”, – пишет Следком РФ.

Российские следователи подчеркивают, что Маркив фигурирует в уголовном деле, “ответственность за которое предусматривает наказание в виде пожизненного лишения свободы”.

“Маркив объявлен в международный розыск, по ходатайству следствия судом в отношении него заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу”, – отметили в Следкоме РФ.

11 декабря российский суд заочно арестовал Маркива. Ему предъявили обвинение по статье об убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору.

Маркива задержали в Болонье 30 июня 2017 года по подозрению в причастности к убийству Роккелли и его переводчика Миронова в районе Славянска. По версии следствия, находясь на горе Карачун, Маркив якобы передал информацию о местонахождении журналистов.

В Министерстве внутренних дел Украины рассказывали, что уголовное производство против Маркива итальянские правоохранители открыли по свидетельствам французского журналиста, который предоставил видеоряд, якобы подтверждающий причастность Маркива к убийству Роккелли. Украинские правоохранители считают, что гибель итальянца и россиянина произошла вследствие артобстрела со стороны российско-террористических войск. В подразделении Маркива не было минометов, которые вели огонь по предполагаемому местонахождению журналиста, поясняли в МВД.

Итальянская прокуратура просила для Маркива 17 лет тюрьмы. 12 июля 2019 года суд в Павии приговорил нацгвардейца к 24 годам лишения свободы.

20 ноября 2019 года защита подала жалобу на приговор.

3 ноября 2020 года Маркива оправдали. Он вышел на свободу. 4 ноября Маркив вернулся в Украину и восстановился на службе в батальоне им. Кульчицкого.