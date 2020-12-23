В РФ объяснили отставку правительства Молдавии

23.12.2020, 13:38, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

«Кику ушел в отставку, чтобы освободить место для Игоря Додона – после проигрыша на выборах у него есть все шансы получить власть еще большую, чем он имел на посту президента», – сообщил газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Жарихин, комментируя уход в отставку премьер-министра Иона Кику и всего молдавского правительства.

«Отставка Кику связана с недавними выборами президента, в результате которых к власти пришла Майя Санду, представляющая оппозиционное меньшинство в парламенте. В связи с этим конфигурация парламентских коалиций нуждается в переформатировании, а для этого необходим уход прежнего премьер-министра и избрание нового», – объяснил заместитель директора Института СНГ Владимир Жарихин.

По мнению собеседника, «Партия социалистов Республики Молдова» повлияла на отставку премьера, чтобы освободить этого пост для нынешнего президента Игоря Додона, проигравшего президентские выборы.

«После переформатирования коалиционной конфигурации парламента Додон имеет шансы стать следующим премьер-министром и получить власть еще большую, чем на посту президента. Однако шансы у него не стопроцентные, за это кресло будет идти серьезная борьба», – заключил Жарихин.

Ранее премьер-министр Молдавии Ион Кику сообщил об уходе в отставку, чтобы провести досрочные выборы в парламент. Об этом он сообщил на брифинге в присутствии президента и председателя парламента.

«Сегодня я уйду в отставку, соответственно, вместе с правительством, чтобы эта процедура могла быть запущена как можно быстрее», – передает РБК слова Кику. Действующий кабинет будет исполнять обязанности до парламентских выборов и назначения нового премьера, сказал он.

Ранее на отставке Иона Кику настаивала избранный президент Молдавии Майя Санду. Еще в конце ноября на пресс-конференции она заявила, что правительство должно уйти сразу после того, как утвердит проект госбюджета на следующий год.

«Хочу напомнить, что на этих выборах люди голосовали против правительства Игоря Додона, это правительство должно уйти в отставку, мы настаиваем на этом сейчас, после того, как видели результаты выборов. Но перед этим оно должно выполнить свои обязательства, необходимо утвердить госбюджет на следующий год», – цитирует ее РИА «Новости».

После отставки Иона Кику у парламента есть три месяца, чтобы утвердить новый кабинет министров. По Конституции, в случае невозможности формирования правительства в течение трех месяцев президент после консультаций с парламентскими фракциями вправе распустить парламент.

Ион Кику находился на посту премьер-министра с ноября 2019 года, сменив на этой должности Майю Санду.

Ранее газета ВЗГЛЯД писала о том, что противостояние Додона и Санду выгодно молдавскому олигарху Владимиру Плахотнюку.