Россия призвала ЕС отказаться от двойных стандартов в Молдавии

23.12.2020, 13:38, Новости дня

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Российские власти призывают Евросоюз отказаться от политики двойных стандартов и вмешательства во внутренние дела Молдавии, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она отметила, что все недавние заявления ЕС и Румынии по решениям парламента Молдавии содержали критику и элементы шантажа, сообщается на сайте российского дипведомства.

«Сначала официальный представитель ЕС в Брюсселе обвинил молдавских парламентариев в том, что законопроекты были внесены «поспешно и непрозрачно», а голосование проходило «без соблюдения необходимых парламентских процедур» при поддержке «лиц, причастных к коррупции». Затем работу молдавских парламентариев раскритиковал представитель ЕС в Кишиневе, намекнув на ее взаимосвязь с международной финансовой помощью республике», – сообщила Захарова.

Также она напомнила, что после утверждения законов МИД Румынии заявил, что они «негативно влияют на развитие Молдовы, ее финансовую стабильность и международный авторитет». При этом Захарова подчеркнула, что почти три года назад, когда русский язык был лишен статуса языка межнационального общения, а русскоязычные СМИ ограничены в вещании, ЕС и Румыния ничего не говорили о дискриминации.

«Несмотря на запреты, русский язык не перестал быть языком межнационального общения, а востребованность русскоязычных СМИ в Молдавии не стала меньше. В той или иной мере русским языком пользуется 80% населения страны, включая этнических русских, молдаван, украинцев, гагаузов, евреев, представителей других национальностей. Вопрос о статусе русского языка важен в контексте приднестровского урегулирования», – отметила Захарова.

По словам дипломата, решения парламента Молдавии играют важную роль для внутриполитической стабильности республики. Захарова призвала ЕС и Румынию отказаться от политики «двойных стандартов», «навязывания выгодных им политических решений в ущерб интересам молдавских граждан и вмешательства во внутренние дела суверенного молдавского государства».

Ранее президент Молдавии Игорь Додон выразил уверенность, что попытки дестабилизации в странах СНГ направлены против России.

Напомним, 17 декабря Додон подписал закон о языках, восстанавливающий статус русского как языка межэтнического общения, а также подписал поправки в кодекс аудиовизуальных услуг, в соответствии с которыми снимаются ограничения на трансляцию российских телеканалов в республике. Оппозиция в Молдавии оспорила закон о русском языке в Конституционном суде.

Молдавский телеканал «НТВ-Молдова» возобновил выпуск новостей из РФ в соответствии с принятыми парламентом Молдавии поправками.