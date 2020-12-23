«Все провалы связаны с вашими компьютерами»: совет ветеранов КГБ призвал руководство страны провести декомпьютеризацию России

23.12.2020, 13:37, Разное

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Совет ветеранов КГБ направил открытое письмо Президенту России с требованием немедленно провести декомпьютеризацию России. По мнению бывших сотрудников спецслужб, IT-технологии дискредитируют работу ФСБ и побуждают к недоверию государственной власти. В качестве примера они привели ситуацию с Алексеем Навальным.

«Мы, ветераны советских спецслужб, выражаем глубокую обеспокоенность сложившейся в стране ситуацией. За последние годы гласности было предано несколько громких провалов отечественных разведчиков и контрразведчиков — эпизод в Солсбери, разоблачение группы агентов в Соединённых Штатах, ситуация с Алексеем Навальным. В советские годы такое было немыслимо, сотрудники КГБ контролировали общественный порядок на всех уровнях — от заводской столовой до самых высоких кабинетов в Кремле. Эффективно работали наши специалисты и за рубежами Родины, в СМИ попадала лишь та информация, которую руководство страны считало нужным. Мы считаем, что сложившиеся ситуация целиком обусловлена повсеместным проникновением технологий западных спецслужб — Интернета, компьютеров, мобильных телефонов. Мы обращаемся к Вам как к Национальному лидеру, гаранту Конституции и стабильности. Мы просим Вас провести ввести ограничения использования так называемых “высоких технологий”(особенно Интернета и компьютеров) на территории Российской Федерации. Советский Союз прекрасно без них обходился, проживём и мы», — говорится в обращении к Путину.

На письмо был получен оперативный ответ, который озвучил пресс-секретарь Президента Дмитрий Песков.

«Мне об этом ничего не известно. Вопрос не входит в мою компетенцию. Президент внимательно следит за работой спецслужб и самостоятельно оценит информацию, после этого он сообщит о своём решении», — заключил он.