 

«Все провалы связаны с вашими компьютерами»: совет ветеранов КГБ призвал руководство страны провести декомпьютеризацию России

23.12.2020, 13:37, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Совет ветеранов КГБ направил открытое письмо Президенту России с требованием немедленно провести декомпьютеризацию России. По мнению бывших сотрудников спецслужб, IT-технологии дискредитируют работу ФСБ и побуждают к недоверию государственной власти. В качестве примера они привели ситуацию с Алексеем Навальным.

«Мы, ветераны советских спецслужб, выражаем глубокую обеспокоенность сложившейся в стране ситуацией. За последние годы гласности было предано несколько громких провалов отечественных разведчиков и контрразведчиков — эпизод в Солсбери, разоблачение группы агентов в Соединённых Штатах, ситуация с Алексеем Навальным. В советские годы такое было немыслимо, сотрудники КГБ контролировали общественный порядок на всех уровнях — от заводской столовой до самых высоких кабинетов в Кремле. Эффективно работали наши специалисты и за рубежами Родины, в СМИ попадала лишь та информация, которую руководство страны считало нужным. Мы считаем, что сложившиеся ситуация целиком обусловлена повсеместным проникновением технологий западных спецслужб — Интернета, компьютеров, мобильных телефонов. Мы обращаемся к Вам как к Национальному лидеру, гаранту Конституции и стабильности. Мы просим Вас провести ввести ограничения использования так называемых “высоких технологий”(особенно Интернета и компьютеров) на территории Российской Федерации. Советский Союз прекрасно без них обходился, проживём и мы», — говорится в обращении к Путину.

На письмо был получен оперативный ответ, который озвучил пресс-секретарь Президента Дмитрий Песков.

«Мне об этом ничего не известно. Вопрос не входит в мою компетенцию. Президент внимательно следит за работой спецслужб и самостоятельно оценит информацию, после этого он сообщит о своём решении», — заключил он.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.10 / Мнение: Немцы жалуются на Навального

26.07 / Как в зеркало гляжусь: королева Елизавета II посетила презентацию своего нового портрета онлайн

01.11 / Специалист назвал способы увеличить производительность компьютера

02.11 / Три человека погибли в ДТП под Петрозаводском

07.10 / Китайский чиновник, выдавший разрешение на сруб 10 деревьев в реликтовом лесу, приговорён к расстрелу

08.07 / Льюис Хэмилтон сделал своего бульдога веганом

29.06 / Мнение: Как меня отправили из колонии в СИЗО…

20.10 / Ученые нашли «детский сад» для детенышей мегалодонов возрастом 24 млн лет

11.10 / Ученые рассказали о частоте обновления различных органов человеческого организма

17.07 / Рыжий из “Иванушек” поразился толпам туристов в Сочи: Вот реально много

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска