Три женщины – Личное мнение
23.12.2020, 13:26,
Разное
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Покажу трёх женщин, которых обожаю. У одной мне очень нравится лицо: красивое, породистое, с великолепной кожей.
У другой — фигура: просто «отвал башки».
Третья в 62 года выглядит так, как хотелось бы выглядеть мне в этом возрасте: элегантная, стройная, естественная.
Фото: Cоцсети
Короче, начнём в обратном порядке: с третьей!
На Мишель Пфайффер я обратила внимание в прошлом году, когда та прилетела в Москву представлять «Малифисенту».
«Как же круто выглядит», — подумала я тогда.
Фото: Twitter
На Мишель приятно посмотреть, в отличие от всех этих старых, филлерных уток, любящих и покурить, и бухнуть. На её моложавом лице и гибком стане хочется задержать взгляд.
Мои регулярные читатели знают: Джессика Честейн всегда входит в мой личный список самых красивых женщин. Точнее, она его возглавляет.
Красивее этого лица для меня просто нет.
Фото: Соцсети
Ну, а фигура Жизель Бундхен говорит сама за себя. Она — последняя, на мой взгляд, настоящая топ-модель.
Сейчас красивые тела, увы, постепенно заменяют перекроенными клушами с тяжёлыми бёдрами.
Однако глаза всегда скажут правду: у кого — безапелляционно прекрасная фигура, а кто — краткосрочный продукт эпохи бодипозитива.
Фото: Соцсети
У меня есть фишка: люблю искать общий знаменатель даже там, где его, на первый взгляд, нет.
Что объединяет этих трёх женщин, помимо того, что все они мне очень нравятся?
Искала-искала и нашла!
У них — одинаковая диета! Все трое не едят продукты животного происхождения. Все трое, как мы можем убедиться своими глазами, отлично выглядят.
Есть или не есть мясо, молочку, яйца — личное дело каждого. Это ваш выбор. Я не буду агитировать вас ни «за», ни «против».
Я лишь показываю то, как выглядят три женщины, которые сделали выбор — причём, очень давно! — в пользу растительной диеты.
Фото: Соцсети
Если вас их выбор заинтересовал, то вот вам — уже моя личная наводка: место, где я покупаю всякие полезные вкусности, которые заменяют мне мясо.
Фото: Moving Mountains.
Здесь есть и уже распиаренный американской бренд Beyond Meat, и английский Moving Mountains.
Я пробовала оба. По вкусу Moving Mountains нравится больше.
И это — не мои субъективные впечатления.
В 2020 году бренд выиграл одну из самых крутых пищевых премий в мире — Great Taste Awards. Это — действительно вкусно.
Фото: Moving Mountains.
Moving Mountains — это не пресные котлеты из бумаги и травы. Они напоминают мне настоящее мясо и по структуре, и запаху: сочное и со всей органолептикой.
Фото: Moving Mountains.
Что из этого приготовить? А вот вам — несколько отличных рецептов. Я готовила табуле с колбасками, но вместо булгура использовала один раз киноа, другой раз — гречку.
Фото: Moving Mountains.
Все, кто хотел сумничать насчёт того, что только в мясе содержатся уникальные витамины группы B, а поэтому веганы вымрут от авитаминоза — идите лесом. Учёные в Moving Mountains — не глупее вас и потому обогатили свои продукты B12 — витамином, который действительно нельзя получить из растительной пищи.
Из чего, собственно, состоит растительное мясо?
Почитайте: чистый, здоровый белок из бобовых, плюс грибы, злаки и овощи. Белка — много, больше, чем в продукции многих известных известных мясных брендов. А вот холестерина, антибиотиков и ГМО нет совсем.
Та же Мишель Пфайффер признаётся: за первые 2 месяца диеты без употребления продуктов животного происхождения её холестерин упал на 83 пункта (по американской школе это — очень и очень много).
В общем, с большим удовольствием и от души рекомендую всем любопытным и не отсталым. А по промокоду MIRO вы получите скидку в 25%!
Погуляйте по моему любимому магазину: тут много всего интересного, инновационного, необычного, включая, например, коллагеновую воду, в составе которой — 18 аминокислот, цинк, биотин, витамин B12, магний и кофеин для подзарядки.
А вы относите себя к консерваторам или новаторам? Любите пробовать новое или лаптем щи, по старинке, хлебаете? Почему?
Источник: Лена Миро
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