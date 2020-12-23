Три женщины – Личное мнение

23.12.2020, 13:26, Разное

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Покажу трёх женщин, которых обожаю. У одной мне очень нравится лицо: красивое, породистое, с великолепной кожей.

У другой — фигура: просто «отвал башки».

Третья в 62 года выглядит так, как хотелось бы выглядеть мне в этом возрасте: элегантная, стройная, естественная.



Фото: Cоцсети

Короче, начнём в обратном порядке: с третьей!

На Мишель Пфайффер я обратила внимание в прошлом году, когда та прилетела в Москву представлять «Малифисенту».

«Как же круто выглядит», — подумала я тогда.



Фото: Twitter

На Мишель приятно посмотреть, в отличие от всех этих старых, филлерных уток, любящих и покурить, и бухнуть. На её моложавом лице и гибком стане хочется задержать взгляд.

Мои регулярные читатели знают: Джессика Честейн всегда входит в мой личный список самых красивых женщин. Точнее, она его возглавляет.

Красивее этого лица для меня просто нет.



Фото: Соцсети

Ну, а фигура Жизель Бундхен говорит сама за себя. Она — последняя, на мой взгляд, настоящая топ-модель.

Сейчас красивые тела, увы, постепенно заменяют перекроенными клушами с тяжёлыми бёдрами.

Однако глаза всегда скажут правду: у кого — безапелляционно прекрасная фигура, а кто — краткосрочный продукт эпохи бодипозитива.



Фото: Соцсети

У меня есть фишка: люблю искать общий знаменатель даже там, где его, на первый взгляд, нет.

Что объединяет этих трёх женщин, помимо того, что все они мне очень нравятся?

Искала-искала и нашла!

У них — одинаковая диета! Все трое не едят продукты животного происхождения. Все трое, как мы можем убедиться своими глазами, отлично выглядят.

Есть или не есть мясо, молочку, яйца — личное дело каждого. Это ваш выбор. Я не буду агитировать вас ни «за», ни «против».

Я лишь показываю то, как выглядят три женщины, которые сделали выбор — причём, очень давно! — в пользу растительной диеты.



Фото: Соцсети

Если вас их выбор заинтересовал, то вот вам — уже моя личная наводка: место, где я покупаю всякие полезные вкусности, которые заменяют мне мясо.



Фото: Moving Mountains.

Здесь есть и уже распиаренный американской бренд Beyond Meat, и английский Moving Mountains.

Я пробовала оба. По вкусу Moving Mountains нравится больше.

И это — не мои субъективные впечатления.

В 2020 году бренд выиграл одну из самых крутых пищевых премий в мире — Great Taste Awards. Это — действительно вкусно.



Фото: Moving Mountains.

Moving Mountains — это не пресные котлеты из бумаги и травы. Они напоминают мне настоящее мясо и по структуре, и запаху: сочное и со всей органолептикой.



Фото: Moving Mountains.

Что из этого приготовить? А вот вам — несколько отличных рецептов. Я готовила табуле с колбасками, но вместо булгура использовала один раз киноа, другой раз — гречку.



Фото: Moving Mountains.

Все, кто хотел сумничать насчёт того, что только в мясе содержатся уникальные витамины группы B, а поэтому веганы вымрут от авитаминоза — идите лесом. Учёные в Moving Mountains — не глупее вас и потому обогатили свои продукты B12 — витамином, который действительно нельзя получить из растительной пищи.

Из чего, собственно, состоит растительное мясо?

Почитайте: чистый, здоровый белок из бобовых, плюс грибы, злаки и овощи. Белка — много, больше, чем в продукции многих известных известных мясных брендов. А вот холестерина, антибиотиков и ГМО нет совсем.

Та же Мишель Пфайффер признаётся: за первые 2 месяца диеты без употребления продуктов животного происхождения её холестерин упал на 83 пункта (по американской школе это — очень и очень много).

В общем, с большим удовольствием и от души рекомендую всем любопытным и не отсталым. А по промокоду MIRO вы получите скидку в 25%!

Погуляйте по моему любимому магазину: тут много всего интересного, инновационного, необычного, включая, например, коллагеновую воду, в составе которой — 18 аминокислот, цинк, биотин, витамин B12, магний и кофеин для подзарядки.

А вы относите себя к консерваторам или новаторам? Любите пробовать новое или лаптем щи, по старинке, хлебаете? Почему?