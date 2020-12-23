Тысячи фунтов за песни: Кейт Миддлтон и принц Уильям написали трогательное письмо 7-летнему волонтеру

23.12.2020, 13:06, Разное

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Кейт Миддлтон и принц Уильям активно поддерживали подданных во время весеннего карантина, запуская различные инициативы и беседуя с британцами по видеосвязи. Во время одного из таких звонков они связались с организацией Королевского британского легиона Mais House Care Home, где в числе прочих волонтером работал 7-летний мальчик Ноа Оуэн из Бексхилл-он-Си, Восточный Сассекс. Кэтрин во время их беседы призналась, что они с принцем Джорджем и принцессой Шарлоттой выучили знаменитую британскую песню военных лет ” Мы встретимся снова”, которую исполняла Вера Линн. Эта история так вдохновила Ноа, что он начал сбор средств для Королевского британского легиона.

Принц Уильям и Кейт МиддлтонСразу отметим, что его усилия увенчались успехом – мальчику и его папе Ли удалось собрать 14 тысяч фунтов стерлингов. Ноа поставил перед собой задачу выучить 102 песни, чтобы собрать деньги для кампании Poppy Appeal, которую инициировал Легион. Ноа и Ли были приглашены в шоу This Morning в ноябре, где мальчик исполнил ту самую песню Веры Линн. А уже в декабре семья получила письмо от самих герцогов Кембриджских, где они поблагодарили Ноа и Ли за эту инициативу.

В такие времена, как сейчас, как никогда важно создавать хорошее настроение и приносить счастье тем, кто может чувствовать себя одиноким и изолированным. Вы с Ноа делаете для поддержки других все возможное, и мы знаем, как много ваша работа значит для Королевского британского легиона и всех тех людей, которые вас окружают,

– говорится в письме Уильяма и Кейт. Как сообщает Daily Mail, Ноа и его отец “на седьмом небе от счастья”:

Нас благодарили через различные социальные сети, но то, что они отправили личное письмо, очень мило с их стороны.

В настоящее время отец и сын пытаются собрать деньги для благотворительной организации Myaware, которая поддерживает больных миастенией. Дело в том, что 45-летней маме Ноа, Карен, было диагностировано это заболевание около года назад. Во время пандемии ей сделали операцию, и все это время Ноа не только поддерживал мать, но и занимался волонтерством.