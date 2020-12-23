“Елки желаний” помогают исполнять детские мечты

23.12.2020, 13:00, Разное

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В этом году количество заявок увеличилось более чем в два раза – до 26 тысяч. В рамках акции исполняются мечты ребят от трех до 17 лет с ограниченными возможностями, сирот, из малообеспеченных семей и тех детей, чьи заболевания угрожают жизни.

Помочь исполнить мечту ребенка может любой россиянин. Достаточно снять шар с пожеланием на сайте елкажеланий.рф.

Начало доброй традиции положил Владимир Путин. В 2018 году президент исполнил мечты пятерых ребят с тяжелыми заболеваниями. С тех пор глава государства ежегодно запускает акцию.

В этом году в рамках онлайн-марафона “Мы вместе” президент удаленно снял с “Елки желаний” открытки Димы из Челябинска, который хотел побывать на Красной площади, и Саши из Тулы – его мечта обнять живую панду исполнилась 19 декабря.

“Елки желаний” устанавливают в учреждениях власти, волонтерских центрах, на крупных мероприятиях. В акции участвуют министры, руководители госкорпораций, спортсмены, телеведущие, артисты и все неравнодушные граждане.

В открытках не могут быть указаны заявки на лечение, проведение ремонта, приобретение животных, недвижимости, транспорта. Главное – исполнение мечты должно подарить позитивные эмоции, надежду и двух волшебства.