Алексей Ягудин вновь поверил в Бога после свадьбы Ильи Авербуха и Лизы Арзамасовой

23.12.2020, 12:58, Разное

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Алексей Ягудин заявил, что снова поверил в Бога после свадьбы Лизы Арзамасовой и Ильи Авербуха. По его словам, долгие годы он считал себя атеистом и знал, что чудес не бывает.

Ягудин отметил, что в детстве его крестили, но никакой веры у него не было. Во время съемок проекта «Ледниковый период» все сильно изменилось. Когда фигурист узнал, что Арзамасова и Авербух собираются узаконить свой брак, он поверил в существование высшей силы, которая соединяет сердца.

«У меня даже появилось желание креститься вновь. Несмотря на это, я думаю, что верить нужно в человеческий труд и старания», – пояснил Ягудин.

На странице фигуриста в Instagram в описании значится, что он атеист. Поклонники предположили, что Ягудин просто не успел изменить подпись аккаунта. По второй версии, все вышеописанное было сказано с иронией.

Авербух и Арзамасова долгое время скрывали свои отношения от общественности. Только после того, как пара решила пожениться, актриса обнародовала несколько намеков на готовящийся обряд бракосочетания. Авербух уже после свадьбы заявил, что с момента встречи с Арзамасовой у них начался «большой медовый месяц». Звезда сериала «Папины дочки» старается не комментировать замужество.