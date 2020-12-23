«Запутались считать пассий»: Адвокат Федосеевой-Шукшиной рассказала, чего боится артистка перед судом с Алибасовым

23.12.2020, 12:58, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Адвокат Лидии Федосеевой-Шукшиной Юлия Вербицкая-Линник рассказала, чего боится ее подзащитная перед судом с Бари Алибасовым. Последний год артистка живет в ожидании очередных сюрпризов от мужа и уже запуталась в подсчете его новых пассий.

Продюсер делает действительно неприятные сюрпризы, которые заключаются в появлении новых «возлюбленных», учитывая, что официально Федосеева-Шукшина является его женой. Последней каплей стала информация о том, что Бари Алибасов станет отцом, однако, насколько это правда, пока судить сложно. Личная жизнь создателя «На-На» очень насыщена и актриса желает, чтобы ее имя и семья больше никак не были связаны с супругом. Развод намечен на 24 декабря в судебном порядке и адвокат с подзащитной надеются, что все пройдет гладко.

Сейчас новой пассией Алибасова стала его молодая помощница. Федосеева-Шукшина оскорблена, что новость об отцовстве еще законного мужа появилась до официального развода. Она хочет расторжения брака и настроена решительно.