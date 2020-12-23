 

Стаса Барецкого пригласили стать ведущим семейного «Дома-3» с маленькими детьми

23.12.2020, 12:58, Разное
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Стаса Барецкого пригласили стать ведущим семейного «Дома-3» с новорожденными детьми и их родителями. С таким предложением продюсеры уже обратились к шоумену.
Как пояснил Стас Барецкий, руководство проекта предложило ему стать ведущим обновленной версии «Дома-2». Это будет новое шоу, участниками которого станут молодые семьи с грудными детьми. Новый формат был предложен в связи с политикой государства, которое делает упор на решение демографической проблемы. В обновленном реалити участникам не придется искать свою любовь. Это будет полноценный союз, где главными героями станут три члена семьи – мать, отец и ребенок. Именно поэтому шоу будет называться «Дом-«3. В проекте смогут участвовать беременные женщины. Роды, а также многочисленные семейные проблемы и разборки планируется показывать в прямом эфире. Семьи заселят в эдакую казарму с общей ванной и кухней, где не окажется даже стиральной машины.

Стас Барецкий не сомневается, что новый формат понравится зрителям. Он уверен, что в проекте будет много всякой «жести» – измен, споров и даже незапланированных беременностей от чужих мужей. «Дом-3» планируется транслировать по спутниковому телевидению. Решение запустить новый формат шоумен объяснил падением интереса к прежнему варианту шоу. По статистике, его продолжают смотреть только стареющие домохозяйки из российской глубинки, и ситуацию не спасала даже Ольга Бузова.



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