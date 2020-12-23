 

Мнение: Возрождение вытрезвителей в России

23.12.2020, 12:52, Разное
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Что думаете про закон о вытрезвителях? Госдума восстанавливает систему уже с Нового года. После паузы в 9 лет нетрезвых прохожих снова начнут отлавливать на улицах, чтобы распределить их по «трезвякам». Вытрезвители будут коммерческими, «на принципах партнёрства с частными организациями», при этом пациентов будет осматривать врач. Ночь в «приюте для уставших», как окрестил вытрезвители господин Жириновский, будет стоить около 1500 рублей:

https://lenta.ru/news/2020/12/22/soberness/

Вытрезвители — давняя наша традиция. Первый имперский вытрезвитель открылся в 1902 году, первый советский — в 1931 году. В 1940 году товарищ Берия забрал систему вытрезвителей у врачей и переподчинил её НКВД.

Официальная причина восстановления вытрезвителей в 2021 году — забота о любителях выпивать на улице. В пояснительной записке к законопроекту указано, что в России каждый год гибнет 50 тысяч пьяных, причём 8-10 тысяч человек просто замерзают от холода. Академик Онищенко добавляет и другой аргумент: пьяные склонны «прибегать к насилию» и, следовательно, создают угрозу нормальным гражданам. Кроме того, сейчас опасно пьяных доставляют в обычные больницы, в которых они доставляют врачам большие неудобства.

Вместе с тем есть у вытрезвителей и минусы. Так, раньше многие жаловались на произвол со стороны сотрудников милиции, шерстивших улицы в поисках слегка выпивших людей, чтобы или вымочь у них взятку за свободный проход домой, или забрать все ценности после «ареста».

Как полагаете, коллеги, нужна ли система вытрезвителей в России? Если нужна, почему во многих развитых странах вытрезвителей нет, и почему даже у нас вытрезвители на протяжении 9 лет были закрыты? Если не нужна, то как же тогда правоохранителям предлагается решать проблему пьяных на улицах наших городов?

Источник: Место для дискуссий



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