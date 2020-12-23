Премьер-министр Молдовы объявил об отставке правительства

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23.12.2020, 12:48, Новости дня
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Премьер-министр Молдовы Ион Кику 23 декабря заявил, что правительство страны в полном составе подает в отставку. Об этом сообщает молдавское издание NewsMaker.

Как пояснил Кику, главная цель руководства страны сейчас – это роспуск парламента, а одним из способов добиться этого является отставка правительства.

“В этих условиях мы сегодня обсудили и я предложил мою отставку и отставку правительства”, – сказал Кику.

Теперь этот состав кабмина будет временно исполнять обязанности до назначения нового правительства.

Кику также отметил, что сегодня обсудит дальнейшую работу с президентом Молдовы Майей Санду.

8 декабря стало известно, что партия Санду “Действие и солидарность” готова выдвинуть вотум недоверия правительству страны. Главным требованием была отставка Кику. Санду при этом подчеркнула, что необходимо распустить парламент страны.

15 ноября 2020 года в Молдове прошел второй тур президентских выборов, Санду получила поддержку 57,72% избирателей, у ее оппонента, бывшего президента страны Игоря Додона – 42,28%. Инаугурация Санду назначена на 24 декабря.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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