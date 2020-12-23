Никитюк показала, как украсила свой дом к Новому году и Рождеству
23.12.2020, 12:48,
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Украинская телеведущая Леся Никитюк опубликовала в Instagram снимки, для которых позировала в черном миниплатье возле елки, наряженной к Новому году и Рождеству.
“Шальная Лесяантрица уже нарядила дом и сама нарядилась. Платье тут не при чем”, – написала она.
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Никитюк родилась 19 октября 1987 года в Хмельницком. Известность ей принесла передача “Орел и Решка”, ведущей которой она была в четвертом (2012) и пятом (2013) сезонах. Никитюк вела шоу в паре с актером Андреем Бедняковым, позже – с Региной Тодоренко. Она ведет программы “Хто зверху?” и “Le Маршрутка” на “Новом канале”.
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