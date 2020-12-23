 

Никитюк показала, как украсила свой дом к Новому году и Рождеству

23.12.2020, 12:48, Новости дня
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Украинская телеведущая Леся Никитюк опубликовала в Instagram снимки, для которых позировала в черном миниплатье возле елки, наряженной к Новому году и Рождеству.

“Шальная Лесяантрица уже нарядила дом и сама нарядилась. Платье тут не при чем”, – написала она.

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Публикация от Леся Никитюк (@lesia_nikituk)

Никитюк родилась 19 октября 1987 года в Хмельницком. Известность ей принесла передача “Орел и Решка”, ведущей которой она была в четвертом (2012) и пятом (2013) сезонах. Никитюк вела шоу в паре с актером Андреем Бедняковым, позже – с Региной Тодоренко. Она ведет программы “Хто зверху?” и “Le Маршрутка” на “Новом канале”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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