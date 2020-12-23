 

В Кремле ответили на вопрос о контактах с администрацией Байдена

23.12.2020, 12:44, Новости дня
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Кремль пока не планирует контактов с администрацией избранного президента США Джозефа Байдена, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он добавил, что Кремль пока не видит «ничего позитивного» в отношениях РФ и США. «Пока, как видите, мы санкции получаем последовательно новые. То есть пока позитивного ничего нет, к сожалению», – передает слова Пескова ТАСС.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что отношения с Байденом будут во многом зависеть от его новой администрации, отметив, что короля делает свита.

Голосование выборщиков подтвердило избрание Байдена президентом. Российский лидер Владимир Путин поздравил избранного главу Соединенных Штатов с победой на выборах.

Бывший посол США в России, профессор Стэндфордского университета Майкл Макфол предположил, что президент Байден будет больше, чем Трамп, говорить о демократии и правах человека в России.



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