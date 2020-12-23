 

ОП подготовит наблюдателей к выборам 2021 года

23.12.2020, 12:06, Разное
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“Если за прошлый год и за этот год наш основной акцент был на массовости наших наблюдателей, то сейчас нам нужна как массовость, так и качество подготовки”, – сказал Григорьев в ходе пресс-конференции.

По словам общественника, к грядущим выборам планируется подготовить 100 тысяч наблюдателей.

Как писали “Дни.ру”, подготовку наблюдателей к выборам в Госдуму планируется начать в конце января следующего года на разных площадках, в том числе федеральной и региональных общественных палатах.

За образец планируется взять голосование по поправкам к Конституции: тогда наблюдателей готовили онлайн и офлайн. Их учили основам избирательного права, противодействию и выявлению фейков.

В Единый день голосования 19 сентября 2021 года пройдут выборы в Госдуму VIII созыва. Нижняя палата избирается сроком на пять лет по смешанной системе.



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