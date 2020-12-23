Пушков перечислил три условия для улучшения отношений России с Западом

23.12.2020, 12:06, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Эксперт назвал три условия для примирения с Западом – передача Украине Крымского полуострова, отказ от помощи Донбассу и вывод военных из Сирии. В таком случае США и Европа пойдут на сближение с Россией.

По словам Пушкова, западные партнеры также были бы не против, если бы в России сменилось руководство. Они хотят увидеть во главе страны новых людей, которые будут удобны им, передает “Говорит Москва”.

Сенатор подчеркнул, что эти условия “невыполнимы”, а это значит, что улучшения отношений Запада и России ждать не стоит. Все сигналы, которые идут со стороны Европы и США, – отрицательные.

Ранее Алексей Пушков заявил, что Вашингтон взял курс на “ледяную войну” с Москвой. Число антироссийских санкций постоянно увеличивается. Эти ограничения ведут к полному замораживанию двусторонних контактов.

21 декабря власти Соединенных Штатов ввели санкции против 41 российской компании. В перечень попали Министерство обороны, Служба внешней разведки, корпорация “Ростех”, Ракетно-космический центр “Прогресс”.

Как утверждает Вашингтон, указанные организации сотрудничают с вооруженными силами двух стран. Попадание в список означает, что предприятия не смогут приобретать товары и технологии из США.