 

Елена Исинбаева готовит для финала «Ледникового периода» сюрприз

23.12.2020, 12:04, Разное
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В финале проекта «Ледниковый период», который выйдет в эфир 26 декабря, зрителей ждем много сюрпризов. Один из них – выступление на льду легкоатлетки Елены Исинбаевой.
Олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом готовит для финала сольный номер. Интересно, что судить прокат Исинбаевой, которая входит в состав жюри «Ледникового периода» и славится резкими комментариями, будут ранее выбывшие из проекта звезды. К постоянным членам судейской коллегии Татьяне Тарасовой, Елене Исинбаевой и Татьяне Навке присоединится известный комик Михаил Галустян.

В заключительном выпуске ледового шоу пары-участники представят свои лучшие номера. Оксана Домнина и ее партнер Вольф Черни выйдут на лед с любовной историей, оформленной мелодией композиции I will always love you Уитни Хьюстон. В номере Марии Луговой и Повиласа Ванагаса будет использована песня Padam Padam Эдит Пиаф. Ольга Кузьмина вместе с Александром Энбертом зажжет под хит «Секрета» «Буги-буги». Дмитрий Сычев и его партнерша Мария Петрова повторят «Песни о любви» из «Гардемаринов, вперед!», а Ольга Бузова и Дмитрий Соловьев удивят зрителей выходом в черных костюмах, информирует «Телепрограмма».



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