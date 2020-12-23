Глобальная версия смартфонов Redmi 7 получила обновление до Android 10

23.12.2020, 12:04, Разное

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Владельцы Redmi 7 по всему миру начали получать обновленную версию Android. На рынке Китая выпуск апдейта для аппаратов Xiaomi стартовал еще в июне.

Дебют бюджетника Redmi 7 состоялся в начале прошлого года. Тогда новинка стартовала с оболочкой MIUI 10, построенной на базе Android 9 Pie. Спустя время смартфон получил MIUI 11, а в конце этого года в Xiaomi решили презентовать обновление Android 10, ориентированное на глобальное исполнение. В КНР выпуск начался еще в июне, но лишь сейчас компании удалось наладить поддержку для всех устройств. Апдейт поставляется под номером сборки V11.0.1.0 QFLMIXM, а его распространение происходит поэтапно для каждого региона.

В новом ПО содержатся обновленные уведомления и исправленные жесты центра управления. Налажена оптимизация для темного режима, а в строке состояния обеспечена анимация цветового градиента. Прошивка приносит с собой подсветку дисплея, которая сочетается с анимацией и должна исправить ошибку, когда после снятия блокировки домашний экран становится черным и мигает. Эксперты предположили, что это исправление может стать последним крупным для Redmi 7, последний впоследствии продолжит получать только мелкие доработки системы безопасности.