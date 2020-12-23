Раскрыты сроки старта продаж обновленного Hyundai Creta в России

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23.12.2020, 12:04, Разное
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Обновленный кроссовер Hyundai Creta появится в продаже в РФ летом следующего года. Об этом пояснил директор “Хендэ Мотор СНГ” Алексей Калицев.
Новинка станет отличаться от других версий новым дизайном. Об этом стало известно еще в ходе онлайн-конференции. Тогда отмечалось, что внешний вид автомобиля был разработан специально, чтобы понравиться местным водителям. Алексей Калицев, рассказал, что россияне смогут приобрести новинку уже в июне 2021 года. Сборкой кроссовера займутся специалисты на заводе Hyundai в Санкт-Петербурге.

Технические характеристики обновленного авто Hyundai Creta держатся в тайне, но уже известно, что производитель оснащает машину двигателем на 115 л.с.



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