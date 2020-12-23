 

В Харькове прощаются с Кернесом. Видеотрансляция

23.12.2020, 11:54, Новости дня
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Кернес был мэром Харькова с 2010 года. В 2020 году он снова выиграл выборы, набрав в первом туре 60,34%. 

С середины сентября мэр лечился от последствий коронавирусной инфекции в берлинской клинике “Шарите”. Сын Кернеса Даниил рассказал, что после ранения, которое харьковский градоначальник получил в 2014 году, у него слабое легкое – его тогда “прошила” пуля. С этим было связано тяжелое течение болезни. Смерть наступила в Германии 16 декабря. Об этом сообщили 17 декабря. В Харькове объявляли двухдневный траур. 

Обязанности Кернеса на посту мэра Харькова будет исполнять секретарь Харьковского горсовета Игорь Терехов, пока парламент не назначит новые выборы мэра города.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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