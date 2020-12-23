Волянский: Бороться с COVID-19 надо без массового психоза – просто защитить группы риска, где летальность превышает 1%. А остальные как-то переживут

23.12.2020, 11:54, Новости дня

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В мире инфицирован SARS-COV-2 1% населения.

Уже год мир стоит, образно говоря, “на ушах”. Триллионы, взятые ниоткуда, вброшены никуда. Жесткий карантин сменяется локдауном и разница не всегда понятна. Самолетам не летать, из дома не выходить, из-за инфаркта скорую не вызывать… Панические атаки, депрессии, суициды…

И все это из-за 1% инфицированных?

Смешно? Не очень. На мире отрабатываются одновременно несколько стратегий дальнейшего мирового порядка. И поголовная вакцинация, на мой взгляд, не самое страшное, происходящее сегодня.

А как на самом деле? Инфицировано 5–10% населения Земли. 80–90% переносят инфицирование бессимптомно и чаще всего не попадают в официальную статистику. В течение года 1,8 млн летальных исходов связано с COVID-19. Это 3% мировой летальности. Много? Конечно. Как от туберкулеза и ВИЧ вместе взятых. Но при этом туберкулез и СПИД не сильно беспокоят мир. 5 млн детей ежегодно не доживают до пяти лет. Это почти в три раза больше. И это тоже не сильно беспокоит мир.

Конечно, то, что происходит, – это пандемия. Вирус новый, восприимчивость очень высокая (хотя не всеобщая), смертность довольно высока (0,1–0,2%). И пандемия продлится еще несколько месяцев, в течение которых погибнет еще 2 млн человек. Но бороться с ней надо совсем по-другому – без массового психоза, экономического обнищания и социальной сегрегации. Нужно просто защитить группы риска, в которых летальность превышает 1%. А остальное человечество как-то переживет.

Источник: Андрій Волянський / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора