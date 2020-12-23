 

“Эталон красоты!”, “Самый ох…ренный образ”, “Очень шикарно одета”. Каменских надела платье с огромным разрезом

23.12.2020, 11:54, Новости дня
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Украинская певица Настя Каменских разместила в Instagram снимки, на которых запечатлена в желтом платье в ретро-стиле, отороченном перьями. Певица продемонстрировала ногу в высоком разрезе.

Фото были сделаны во время съемок шоу “Маска” на канале “Украина”.

“Это будет невероятное шоу! Каждый момент, каждая деталь – это что-то фантастическое!” – написала она.

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Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

Подписчики прокомментировали пост.

“Однозначно, самый ох…ренный образ из тех, что я видела”, – написала bear_and_diamond.

“Сногсшибательно!”– отметил s.e.r.g.e.y.fv.

“Эталон красоты!!! Восхищаюсь!!!” – заявила voloshinaliudmila7.

“Очень шикарно одета”, – написал igorstepanov3803.

Каменских является звездным детективом на шоу “Маска” канала “Украина”. Шоу “Маска” является адаптацией американского формата The Masked Singer. Участники проекта – украинские актеры, музыканты, комики, спортсмены, политики и певцы, имена которых предстоит разгадать звездным детективам.

Настя Каменских стала известной, выступая с украинским рэпером Потапом (Алексеем Потапенко) в дуэте “Потап и Настя” с 2006-го по 2017 год. В конце 2017-го они сообщили о прекращении деятельности этой группы. Каменских начала сольную карьеру.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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