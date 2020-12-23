Госдума приняла закон о признании иноагентами политобъединений и физлиц

23.12.2020, 11:50, Новости дня

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Госдума приняла в третьем чтении законопроект о регулировании деятельности иностранных агентов, разработанный комиссиями Совета Федерации и Думы по недопущению иностранного вмешательства в дела России.

К иноагентам будут отнесены незарегистрированные общественные объединения, занимающиеся политической деятельностью и получающие на это иностранное финансирование. Также к ним должны быть причислены физические лица, которые на средства зарубежного происхождения занимаются политической деятельностью в интересах иностранных источников, либо ведут целенаправленный сбор сведений в области военной или военно-технической деятельности РФ, если такие данные «при их получении иностранным источником могут быть использованы против безопасности РФ», передает ТАСС.

Такие политобъединения и физлица будут обязаны подать заявление о включении их в список иноагентов, после чего регулярно отчитываться в Минюсте о своей деятельности, предоставляя данные о расходовании и использовании денежных средств и имущества, полученных от иностранных источников. Физлица-иноагенты не смогут занимать должности на государственной и муниципальной службе, а также быть допущены к государственной тайне.

Формы политической деятельности, которые могут послужить основанием для признания иноагентом, если проводятся в интересах иностранных источников, включают в себя проведение митингов и публичных дебатов, распространение мнений о госполитике, действия, направленные на получение определенного результата на выборах или референдуме, участие в наблюдении за выборами или в деятельности политических партий. При этом к такой политической деятельности не может быть причислена деятельность в области науки, культуры, искусства, здравоохранения, профилактики и охраны здоровья граждан, социального обслуживания, социальной поддержки и защиты граждан, защиты материнства и детства, социальной поддержки инвалидов, пропаганды здорового образа жизни, физической культуры и спорта, защиты растительного и животного мира, а также благотворительная деятельность.

Перечень иноагентов будет размещаться в открытом доступе в интернете. СМИ должны будут указывать статус иностранного агента в публикациях о них, это требование не будет распространяться на публикации интернет-пользователей, в том числе блогеров. Кроме того, маркировать свои материалы должны будут сами физлица-иноагенты, а также учредители, члены, участники и руководители политобъединений и НКО-иноагентов.

Этот законопроект является центральным в пакете инициатив, посвященных регулированию деятельности иноагентов. Сопутствующие законопроекты из разработанного депутатами и сенаторами пакета содержат поправки в избирательное законодательство, Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях.

Поправки в законопроект внесли после обсуждения с профильными НКО на площадке Общественной палаты.

8 декабря Госдума в первом чтении одобрила проект о регулировании деятельности физлиц и организаций, признанных иноагентами, занимающимися политической деятельностью в РФ на средства из-за границы.

На встрече президента РФ Владимира Путина с членами Совета по правам человека было принято решение о доработке законопроекта, ужесточающего требования к НКО и физическим лицам, выполняющим функцию иностранных агентов.

Ранее Госдума одобрила во втором чтении законопроект об иноагентах, выведя из-под его действия организации и граждан, занимающихся неполитической деятельностью.