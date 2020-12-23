Пробка из грузовиков образовалась из-за нового штамма COVID вВеликобритании

23.12.2020, 11:50, Новости дня

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Водители порядка 1,5 тыс. грузовиков не могут попасть из Британии во Францию из-за вспышки нового штамма коронавируса.

Огромную пробку из грузовиков сняли на видео, ролик опубликовал в своем Telegram-канале телеведущий и журналист Владимир Соловьев.

Отметим, что после вспышки нового штамма коронавируса вся Британия оказалась в «красной зоне» – там не осталось ни одного «островка безопасности».

Ранее консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности.

Министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок признал, что ситуация с новым вариантом COVID вышла из-под контроля властей.

Правительство Великобритании ввело еще более жесткие ограничения. Самый высокий – четвертый – уровень ограничений распространяется в Лондоне и нескольких регионах юго-востока Англии.

Между тем в Роспотребнадзоре назвали новый вариант коронавируса в Британии нейтральной мутацией. В свою очередь академик РАН, вирусолог Виталий Зверев заявил газете ВЗГЛЯД, что «ни о каком новом вирусе или кардинальной модификации прежнего штамма речи пока не идет, лечение и вакцинация остаются в силе».

О приостановке авиарейсов из Великобритании в связи с распространением в стране нового варианта коронавируса объявили более 20 государств, в том числе Россия.