Apple уже заказал новые чипы 5 нм

23.12.2020, 11:46, Новости дня

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В сети появилась информация о том, что компания Apple разместила крупный заказ на TSMC, фактически выкупив 80% еще не произведенных чипов 5 нм на год вперед. Также «яблочная» компания заключила договор о поставке процессоров, которые будут выпускаться по техпроцессу 3 нм.

По мнению экспертов, поведение американского производителя электроники свидетельствует о том, что он пытается создать для себя огромное преимущество на рынке. Вполне может оказаться, что большая часть всех самых современных чипов попадут на его склады.

В этом случае конкуренты отстанут не потому, что не сумели догнать Apple технологически, а только потому, что не успели закупить новые комплектующие для своих устройств.