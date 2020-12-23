 

Смартфоны Redmi 9 Power раскупили за полминуты

23.12.2020, 11:46, Новости дня
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Новый смартфон Redmi 9 Power, который получил прозвище монстра автономности, установил новый рекорд по скорости продаж в Индии. Не успел он появиться в свободном доступе, как его тут же не стало.

По словам продавцов, вал желающих приобрести гаджет был настолько высок, что аппараты закончились через 30 секунд после начала реализации.

Следующая партия Redmi 9 Power должна поступить на склады интернет-магазинов только 29 декабря. Эксперты рынка ожидают, что они также очень быстро станут дефицитом. Напомним, что одной из изюминок аппарата является аккумуляторная батарея емкостью 6000 мАч, позволяющая смартфону долго работать в автономном режиме. На гаджете установлена операционная система Android 10. Цена – 150 долларов.



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