В РФ появится дешевый и емкий смартфон

23.12.2020, 11:46, Новости дня

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На российский рынок выходит смартфон Alcatel 1SP 2020, цена которого в розницу составит всего-то 8 тысяч рублей. При этом эксперты отмечают неплохие технические характеристики устройства.

Так, объем оперативной памяти в данной модели гаджета составит 4 Гб. А емкость накопителя – это неожиданные 128 Гб! В этой ценовой категории невозможно найти аналога, утверждают специалисты. Как правило, за восемь тысяч предлагают всего 2 Гб оперативки и максимум 64 Гб основной памяти. И это – в лучшем случае!

Кстати, Alcatel очень популярен среди россиян. В начале лета на рынке появилась модель 1SE по цене 7990 руб., но эти смартфоны очень быстро раскупили. 1SP 2020 – более совершенная версия того же устройства.