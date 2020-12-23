Мнение: Щель в калитке

23.12.2020, 11:20, Разное

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Назван срок – 15 января, когда Фортуна начнет достраивать Северный поток-2 в датских водах. Что и было основной проблемой последнего года. Сообщение о 15 января предварительное и, конечно, не точное, но по крайней мере, срок обозначен.

Логика решения понятна – пока в США будет происходить передача дел между администрациями (при том, что она явно обещает быть нервной и непростой) нужно успеть проскочить в возникшую “калитку”. Нынче сверхдержава только так и может реализовывать свои стратегические проекты – пока враг зевает. Других способов нет.

Но, конечно, все это пока на словах. Как будет на самом деле, увидим.