 

Мнение: Щель в калитке

23.12.2020, 11:20, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Назван срок – 15 января, когда Фортуна начнет достраивать Северный поток-2 в датских водах. Что и было основной проблемой последнего года. Сообщение о 15 января предварительное и, конечно, не точное, но по крайней мере, срок обозначен.

Логика решения понятна – пока в США будет происходить передача дел между администрациями (при том, что она явно обещает быть нервной и непростой) нужно успеть проскочить в возникшую “калитку”. Нынче сверхдержава только так и может реализовывать свои стратегические проекты – пока враг зевает. Других способов нет.

Но, конечно, все это пока на словах. Как будет на самом деле, увидим.

Источник: Эль Мюрид



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.08 / “У меня на это иммунитет” – Ксения Бородина опровергла слухи о разводе с мужем

23.09 / Спустя 76 лет оттаяли обломки врезавшегося в Эйяфьятлайокудль бомбардировщика США

11.08 / На Марсе вновь образовался загадочный шлейф протяженностью в 1800 км

10.07 / Опубликованы отрывки из тайного дневника Майкла Джексона

21.12 / Задумавшие новый проект Меган Маркл и принц Гарри разгневали британцев: Кто им дал деньги?

22.09 / Для выпускников школ Гродненской области введён обязательный экзамен по польскому языку

12.12 / Польская ракета-носитель взорвалась после удара о небесную твердь

26.09 / Ученые сообщили, что употребление большого количества чая угрожает мужчинам раком простаты

10.08 / Арнольд Шварценеггер стал дедушкой

25.06 / «Международный журнал изучения импотенции» отозвал статью автора из РФ об импазе

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска