Брэд Питт проведет Рождество с детьми, несмотря на судебные разбирательства с Анджелиной Джоли

23.12.2020, 11:18, Разное

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С того момента как Анджелина Джоли подала на развод с Брэдом Питтом, прошло больше четырех лет, а судебные тяжбы между бывшими супругами продолжаются до сих пор. И тем не менее, в этом году Брэд получил возможность навещать своих детей в доме Джоли, и они также теперь могут регулярно наведываться к нему в гости в особняк по соседству. Теперь же инсайдер Us Weekly выяснил, что предстоящее Рождество Брэд впервые за много лет проведет со своими тремя детьми – 14-летней Шайло и 11-летними Ноксом и Вивьен.

Они проведут вместе вечер и переночуют в канун Рождества. К сожалению, эго бывших супругов сорвало их первоначальный план – они собирались встретить праздник и провести каникулы полным составом. Брэд и Анджелина в равной степени ответственны за эту бесконечную драму. Но, к сожалению, сильнее всего страдают в этой ситуации их дети, – отмечает источник.

Брэд Питт с Вивьен и Ноксом

Напомним, Анджелина Джоли и Брэд Питт поженились в 2014 году в небольшом замке на юге Франции. Два года спустя, в сентябре 2016-го, актриса подала на развод, сославшись на непримиримые разногласия. Произошло это на следующий день после их ссоры на борту частного самолета. Журнал Us Weekly узнал подробности скандала. Во время перелета из Ниццы в Лос-Анджелес Питт сильно напился и начал спорить с Анджелиной, в ссору вмешался Мэддокс, после чего Брэд довольно грубо ему ответил, чем спровоцировал у Джоли приступ гнева.

Перед приземлением в аэропорту Миннесоты на дозаправку Анджелина потребовала, чтобы супруг протрезвел, однако он отказался следовать ее указаниям. Служащие аэропорта слышали, как пара ругается, еще до того, как к самолету подали трап. Последующее расставание сопровождалось заседаниями в суде и не самыми приятными новостями по поводу пары в СМИ. В течение следующих 4 лет Брэд прошел лечение в реабилитационной клинике и дал большое интервью о борьбе с алкогольной зависимостью, и бывшая супруга после этого значительно смягчилась по отношению к нему.

В этом году отношения Брэда и Анджелины потеплели. О том, что их жизнь изменилась в лучшую сторону и Брэд стал счастливее, недавно рассказал источник People:

Им нужна была помощь, чтобы определиться с вопросами опеки и чтобы Брэд снова смог стать полноценным отцом для своих детей. И теперь, когда и сами дети подросли, вопрос их расставания уже не стоит так остро. На то, чтобы прийти к этой точке, у них ушло много времени и часов семейной терапии. Теперь младшие дети постоянно гостят то у отца, то у матери, и Брэд обожает проводить с ними много времени. Он стал намного счастливее.