 

Глава Xiaomi Лей Цзунь рассказал о производительности Mi 11

23.12.2020, 11:10, Разное
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Глава компании Xiaomi Лей Цзунь пояснил о производительности нового флагмана Xiaomi Mi 11. По его словам, устройство будет значительно мощнее аналогов на основе Kirin 9000 и Snapdragon 865.
Пост о характеристиках будущего смартфона Цзунь обнародован на своей странице в сети Weibo. По его словам, устройство должно получиться одним из самых производительных в линейке за счет использования новой адаптивной оболочки операционной системы, которая отчасти копирует функционал iOS, но располагает и уникальными утилитами. Основой для смартфона послужит процессор Snapdragon 888, который на Geekbench 5 имеет самые высокие оценки, обходя даже A13 от Apple.

Ранее самым мощным новым процессором считался Samsung Exynos 2100, который используется во флагманах от корейского производителя. Цзунь отметил, что его компания не собирается соперничать с мировыми брендами и пытаться отобрать у них их сегменты рынка. Xiaomi просто намерена представить флагманское устройство, которое бы соответствовало требованиям современных пользователей.

По предварительным данным, Xiaomi Mi 11 должен поступить в продажу в начале января. Его презентация запланирована на последние числа декабря.



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