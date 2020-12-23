На ленте по переработке отходов в Подмосковье нашли тело младенца

23.12.2020, 11:10, Разное

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В Подмосковье на сортировочном транспортере комплекса в Егорьевске, занимающегося переработкой отходов, обнаружили труп маленького ребенка. Правоохранители выясняют, как тело младенца там оказалось.

По данным СК региона, пока еще нет достаточно зацепок, чтобы прояснить обстоятельства инцидента с ребенком. Как выяснилось в ходе следствия, данный комплекс принимает мусор не только из Егорьевска, но и нескольких близлежащих населенных пунктов, включая Коломну, а также Москвы.

Расследование дела продолжается.