 

Корабль «Фортуна» приступит к укладке «Северного потока — 2» на территории Дании в 2021 году

23.12.2020, 11:10, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Трубоукладочный корабль «Фортуна» приступит к укладке «Северного потока — 2» на территории экономической зоны Дании 15 января 2021 года. Соответствующее сообщение появилось в интернет-источниках со ссылкой на Датское морское управление.
Укладка трубопровода запланирована с упором на труд по 2 параллельным ветвям газопровода от российской стороны. Оказывать помощь в прокладке станут корабли «Балтийский исследователь» и «Мурман». В пределах территории проведения работ определят особую зону. В ней будет запрещено движение на удалении в 200 м во все стороны вокруг места прокладки труб на дне моря.

Там запретят ловить рыбу, становиться на якорь, купаться, нырять и плавать без получения соответствующего разрешения со стороны официальных органов, пишет ПолитЭксперт.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.07 / Жирная рыба может защитить мозг от негативных факторов загрязненной среды

17.10 / Мнение: О ситуации с водой в Севастополе

01.07 / Певица Sia стала бабушкой – через год после усыновления двоих детей

29.07 / Российские ученые разработали технологию «змеиного зрения»

22.12 / Тихановская поздравит белорусов с Новым годом на фоне Рейхстага

24.07 / Ученые впервые зафиксировали на Марсе движение гигантских дюн

23.11 / ФСБ запросила из бюджета 1,8 млрд для защиты своих зданий в Minecraft

01.08 / Кровь отмывают

22.07 / Школьная форма: за и против

03.09 / Ученые: Из-за глобального потепления вирусы могут стать более устойчивыми

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска