Корабль «Фортуна» приступит к укладке «Северного потока — 2» на территории Дании в 2021 году

23.12.2020, 11:10, Разное

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Трубоукладочный корабль «Фортуна» приступит к укладке «Северного потока — 2» на территории экономической зоны Дании 15 января 2021 года. Соответствующее сообщение появилось в интернет-источниках со ссылкой на Датское морское управление.

Укладка трубопровода запланирована с упором на труд по 2 параллельным ветвям газопровода от российской стороны. Оказывать помощь в прокладке станут корабли «Балтийский исследователь» и «Мурман». В пределах территории проведения работ определят особую зону. В ней будет запрещено движение на удалении в 200 м во все стороны вокруг места прокладки труб на дне моря.

Там запретят ловить рыбу, становиться на якорь, купаться, нырять и плавать без получения соответствующего разрешения со стороны официальных органов, пишет ПолитЭксперт.