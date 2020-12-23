Корабль «Фортуна» приступит к укладке «Северного потока — 2» на территории Дании в 2021 году
23.12.2020, 11:10,
Разное
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Трубоукладочный корабль «Фортуна» приступит к укладке «Северного потока — 2» на территории экономической зоны Дании 15 января 2021 года. Соответствующее сообщение появилось в интернет-источниках со ссылкой на Датское морское управление.
Укладка трубопровода запланирована с упором на труд по 2 параллельным ветвям газопровода от российской стороны. Оказывать помощь в прокладке станут корабли «Балтийский исследователь» и «Мурман». В пределах территории проведения работ определят особую зону. В ней будет запрещено движение на удалении в 200 м во все стороны вокруг места прокладки труб на дне моря.
Там запретят ловить рыбу, становиться на якорь, купаться, нырять и плавать без получения соответствующего разрешения со стороны официальных органов, пишет ПолитЭксперт.
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