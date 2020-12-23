Идем к принудительной вакцинации

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23.12.2020, 11:02, Разное
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Молекулярный биолог Константин Северинов в «Центральном вайбе».

Насколько безопасна российская вакцина от COVID-19? На что могут пойти власти, чтобы большая часть жителей привилась ей?

Что нужно знать о вакцинации, чтобы делать разумный выбор в отношении вакцины?

Кирилл Мартынов, редактор отдела политики «Новой», поговорил с Константином Севериновым, молекулярным биологом, профессором Сколтеха и университета Ратгерса (США), также о том, сколько людей надо вакцинировать, чтобы вакцина работала, чем вакцина отличается от лекарства и останется ли COVID-19 сезонным вирусом.

«Центральный вайб» — проект «Новой газеты», в котором мы беседуем со специалистами о самых сложных темах российской жизни.

Ведущий: Кирилл Мартынов
Монтаж: Павел Ермак
Продюсер: Серафима Свердлова
Обложка: Анна Жаворонкова

Источник: Новая газета



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