Идем к принудительной вакцинации
23.12.2020, 11:02,
Разное
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Молекулярный биолог Константин Северинов в «Центральном вайбе».
Насколько безопасна российская вакцина от COVID-19? На что могут пойти власти, чтобы большая часть жителей привилась ей?
Что нужно знать о вакцинации, чтобы делать разумный выбор в отношении вакцины?
Кирилл Мартынов, редактор отдела политики «Новой», поговорил с Константином Севериновым, молекулярным биологом, профессором Сколтеха и университета Ратгерса (США), также о том, сколько людей надо вакцинировать, чтобы вакцина работала, чем вакцина отличается от лекарства и останется ли COVID-19 сезонным вирусом.
«Центральный вайб» — проект «Новой газеты», в котором мы беседуем со специалистами о самых сложных темах российской жизни.
Ведущий: Кирилл Мартынов
Монтаж: Павел Ермак
Продюсер: Серафима Свердлова
Обложка: Анна Жаворонкова
Источник: Новая газета
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