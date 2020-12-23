В мире число случаев COVID-19 превысило 78 млн

23.12.2020, 11:00, Новости дня

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23 декабря число случаев коронавирусной инфекции превысило в мире показатель в 78 млн. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение COVID-19.

На 10.00 известно о 78,028 млн инфицирований.

В пятерку стран с наибольшим количеством случаев COVID-19 входят США (18,2 млн), Индия (10 млн), Бразилия (7,3 млн), Россия (2,8 млн) и Франция (2,5 млн).

Украина в этом списке располагается на 16-м месте. По данным Университета Джонса Хопкинса, COVID-19 обнаружили более чем у миллиона украинцев. По данным Минздрава Украины (не учтены данные с временно оккупированных территорий) – у 989 тыс.

С начала пандемии на Земле скончались 1,717 млн пациентов с COVID-19.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.