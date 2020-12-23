 

“Это должен видеть только муж”. Жена продюсера “Квартал 95” Саливанчук оголила грудь

23.12.2020, 11:00, Новости дня
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Украинская актриса Анна Саливанчук на своей странице в Instagram разместила фото, на котором запечатлена стоящей к объективу вполоборота. Она позировала без бюстгальтера, с распущенными волосами.

“Да, я могу быть такой, и да, я хочу еще родить двух девочек!” – написала она.

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Публикация от Саливанчук Анна (@salivanchuk.anna)

Подписчики прокомментировали фото.

“Фигура красивая. Но возникает вопрос: зачем опускаться до уровня этих девиц, которые оголяются. Вы красивая умная женщина. Зачем вашим детям смотреть на то, как вы свою наготу показываете всему миру?” – написала sipdom.by_.

“Это должен видеть только ваш муж”, – добавила она же.

“Богиня”, – написал dmitriyfinochek.

Саливанчук замужем за продюсером студии “Квартал 95” Александром Божковым. В 2015 году у пары родился сын Глеб. 1 сентября 2020 года у пары родился второй ребенок – тоже мальчик.

16 июня актриса сообщила, что беременна во второй раз.

Наиболее известные проекты с участием Саливанчук – фильмы “Свингеры” и сериал “Однажды под Полтавой”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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