“Это должен видеть только муж”. Жена продюсера “Квартал 95” Саливанчук оголила грудь
23.12.2020, 11:00,
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Украинская актриса Анна Саливанчук на своей странице в Instagram разместила фото, на котором запечатлена стоящей к объективу вполоборота. Она позировала без бюстгальтера, с распущенными волосами.
“Да, я могу быть такой, и да, я хочу еще родить двух девочек!” – написала она.
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Подписчики прокомментировали фото.
“Фигура красивая. Но возникает вопрос: зачем опускаться до уровня этих девиц, которые оголяются. Вы красивая умная женщина. Зачем вашим детям смотреть на то, как вы свою наготу показываете всему миру?” – написала sipdom.by_.
“Это должен видеть только ваш муж”, – добавила она же.
“Богиня”, – написал dmitriyfinochek.
Саливанчук замужем за продюсером студии “Квартал 95” Александром Божковым. В 2015 году у пары родился сын Глеб. 1 сентября 2020 года у пары родился второй ребенок – тоже мальчик.
16 июня актриса сообщила, что беременна во второй раз.
Наиболее известные проекты с участием Саливанчук – фильмы “Свингеры” и сериал “Однажды под Полтавой”.
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