 

71-летняя Муравьева заразилась коронавирусом

23.12.2020, 11:00, Новости дня
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71-летняя советская и российская актриса Ирина Муравьева заразилась коронавирусом. Об этом российскому агентству ТАСС 22 декабря сообщила руководитель московского Малого театра России Тамара Михайлова.

По ее словам, актриса уже неделю лечится дома – заболевание у нее протекает в легкой форме. Ожидается, что Муравьева вернется в театр после новогодних праздников.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на вечер 23 декабря в России коронавирусом заразилось 2,87 млн человек, 1,71 млн умерли, 43,9 млн выздоровели. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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