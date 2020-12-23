Россия и НАТО должны сотрудничать для предотвращения риска военного конфликта

23.12.2020, 10:54, Новости дня

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Россия и НАТО должны восстановить диалог и начать сотрудничество, пишут учёные Алексей Громыко, Стивен Пайфер и Вольфганг Рихтер в своей статье для Frankfurter Rundschau. В противном случае, возможны несчастные случаи и ошибочные решения, способные привести к непредвиденному конфликту. НАТО и РФ должны повысить прозрачность своих действий, ограничить свои контингенты в районах соприкосновения и срочно восстановить регулярные встречи и военные контакты.



Reuters

Начиная с 2014 года отношения между Россией и НАТО заметно охладели, пишут директор Института Европы РАН Алексей Громыко, сотрудник Стэнфордского университета Стивен Пайфер и сотрудник немецкого Фонда науки и политики Вольфганг Рихтер в своей статье для Frankfurter Rundschau. Обе стороны усилили свою военную активность, имели место опасные сближения военных кораблей и самолётов.

На этом фоне также происходит эрозия режима контроля за вооружениями, отмечают авторы. Кроме того, НАТО и РФ больше не имеют функционирующих институтов для диалога: как следствие, какой-нибудь несчастный случай или ошибка могут привести к непредвиденному вооружённому конфликту.

По мнению авторов, для предотвращения такого сценария, стороны должны начать сотрудничать. НАТО и РФ необходимо срочно восстановить военные контакты и диалог в сфере безопасности. Регулярные встречи высших военных представителей и экспертов с обеих сторон нужны для того, чтобы избежать ошибочных решений.

Особенно важно применить стабилизационные меры на севере, в Балтийском море и в черноморском регионе, подчёркивают авторы. Военные части НАТО и России, находящиеся по соседству друг с другом, должны действовать с особой осторожностью. Для гарантии безопасности им нужна постоянная коммуникация. Кроме того, необходимо повысить прозрачность военных учений. Чтобы в НАТО ошибочно не воспринимали российские манёвры в качестве подготовки к конфликту, можно высылать предварительные извещения высшему командованию альянса. НАТО также может в свою очередь сообщать РФ о своей активности.

Кроме того, авторы считают необходимым ограничить контингенты НАТО и РФ в районах соприкосновения. К примеру, силы можно ограничить одним военным подразделением и одной группой боевых самолётов на один военный округ. Также авторы отмечают, что необходимо сохранить ослабленный после выхода США Договор по открытому небу: РФ и европейские страны должны побудить Вашингтон вернуться в договор. Прозрачность также должна быть создана в сфере развёртывания и перемещения баллистических ракет.

Как пишут авторы, они не были едины во мнении по поводу причин кризиса в отношениях РФ и НАТО, однако совместными усилиями они намерены понизить риск военной конфронтации и защититься от угрозы уничтожения мира. Если такое состояние будет достигнуто, то возникнет более позитивная атмосфера, в которой стороны смогут обсудить разделяющие их глобальные противоречия.