В Великобритании маски для лица стали модным подарком на Рождество

23.12.2020, 10:54, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Согласно опросам, более 20% британцев планируют купить на это Рождество защитные маски в качестве подарка для друзей и родственников. И если весной, в самом начале пандемии коронавируса, ассортимент был довольно ограниченным, то к концу года уже тысячи дизайнеров предлагают на витринах лондонских магазинов множество вариантов модных масок на любой вкус и кошелёк, передаёт NTD.

Рождество уже близко. Но здесь, в Лондоне, сверкают не только праздничные украшения: в одном из магазинов можно увидеть сверкающие маски для лица, которые в 2020 году превратились не только в основное средство защиты, но и в модный аксессуар.

Более тысячи независимых дизайнеров представили здесь свои вариации. Цена варьируется от 20 евро до почти 135 евро. Неудивительно, что маски теперь тоже покупают в качестве рождественских подарков.

НАТАЛИЯ ХУДЗЯК, сотрудница супермаркета: Думаю, это самый простой способ заполнить «рождественский носок». Также это хорошее дополнение к большому подарку. Мы вдохновляем людей покупать продукцию у мелких производителей, чтобы поддерживать их бизнес.

Некоторые маски украшены кристаллами Сваровски. Некоторые — блёстками и вышивкой.

НАТАЛИЯ ХУДЗЯК: В начале пандемии предложение было очень ограничено, все носили одинаковые маски. Теперь предложений просто уйма, есть очень стильные маски.

Некоторые дизайнеры стали делать маски из обрезков, сокращая объём отходов производства. А некоторые, например, лондонский дизайнер Аманда Райли, вдохновляют делать более персональные подарки — то есть производить маски самостоятельно. По её мнению, этот аксессуар можно делать из старых вещей и бижутерии. Она даже разместила на YouTube видеообучение.

АМАНДА РАЙЛИ, дизайнер: Так здорово резать старую одежду и создавать что-то новое! Но если серьёзно, нужно задуматься о наших потребительских привычках.

Согласно опросам, более пятой части британцев планируют покупать маски в качестве подарка друзьям и родственникам.

Дата выхода в эфир 21 декабря 2020 года.