Чтобы были красивыми — указ Трампа о дизайне официальных зданий вызвал противоречивую реакцию

23.12.2020, 10:54, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Дональд Трамп подписал указ, провозглашающий, что все новые правительственные здания США должны быть «красивыми», пишет The Guardian. В указе отмечается, что официальные здания должны быть выдержаны в классическом стиле и отвечать представлениям общества о красоте и американских идеалах. По мнению архитектурного критика Пауля Гольдербергера, диктовать определённый стиль не совсем совместимо с принципами либеральной демократии: Гольдерьберг считает, что этим указом Трамп намеревается «заложить ещё одну бомбу» перед своим уходом.



Reuters

В минувший понедельник Дональд Трамп подписал указ о том, что все новые правительственные здания в США должны быть «красивыми», пишет The Guardian. Отмечается, что в указе подвергается критике архитектурный модернизм.

По мнению архитектурного критика Пауля Гольдбергера, новый указ является «в первую очередь, символичным» и представляет собой «шанс для Трампа заложить ещё одну бомбу перед своим уходом».

Как пишет издание, когда проект указа был опубликован в феврале, критики с ужасом отреагировали на обещание «сделать правительственные здания снова великими», путём возвращения к «классическому архитектурному стилю».

Гольдбергер отметил, что основная проблема заключалась не в самом «классическом стиле», но в том, что «диктовать официальный стиль не очень сопоставимо с либеральной демократией 21-го века».

В тексте указа упоминаются примеры официальных зданий США, выполненных в классическом стиле, пишет The Guardian: второй банк США в Филадельфии, Белый дом, Капитолий, мемориал Линкольна и т.п. «Поощрение классического стиля и традиционной архитектуры не исключает уместного использования большинства других стилей. Тем не менее, необходимо позаботиться о том, чтобы дизайн всех официальных зданий соответствовал представлениям общества о красоте и визуальному воплощению американских идеалов», — приводит издание отрывок из указа.

Указ также создаёт «Совет при президенте по улучшению официальной архитектуры», который будет предназначен для того, чтобы следить за архитектурными проектами «отклоняющимися от предпочтительного архитектурного стиля, прописанного в указе», пишет The Guardian.

Учитывая, что карьера Трампа в сфере недвижимости была отмечена любовью к золоту, позолоте, чёрному мрамору и излишествам в стиле барокко, любовь Трампа к классицизму вызвала множество негативных отзывов, отмечает издание. Несколько проектов официальных зданий в классическом стиле уже были начаты, однако инаугурация Джо Байдена может положить конец попытке Трампа навязать «красивые» здания с помощь указа, пишет The Guardian.