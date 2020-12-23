Новый наноматериал позволил получить водород из спирта

23.12.2020, 10:52, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Специалисты Национальной лаборатории Лоуренса в Беркли предложили новый способ получения водорода. Для этого нужно на никель нанести двухмерный наноматериал. Получается катализатор, который извлекает водород из обычного спирта.

Понять смысл этой процедуры несложно, если вспомнить о том, что водород чрезвычайно трудно хранить, а тем более – перевозить. Для этого необходимы специальные дорогостоящие емкости. Спирт же, наоборот, можно держать в самой обыкновенной канистре.

Поскольку транспортные средства будущего планируют перевести на водород, данный способ его получения можно наладить прямо на борту автомобиля, который станет дешевле и во сто крат безопаснее, чем его аналог с водородным баком.