 

Новый наноматериал позволил получить водород из спирта

23.12.2020, 10:52, Новости дня
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Специалисты Национальной лаборатории Лоуренса в Беркли предложили новый способ получения водорода. Для этого нужно на никель нанести двухмерный наноматериал. Получается катализатор, который извлекает водород из обычного спирта.

Понять смысл этой процедуры несложно, если вспомнить о том, что водород чрезвычайно трудно хранить, а тем более – перевозить. Для этого необходимы специальные дорогостоящие емкости. Спирт же, наоборот, можно держать в самой обыкновенной канистре.

Поскольку транспортные средства будущего планируют перевести на водород, данный способ его получения можно наладить прямо на борту автомобиля, который станет дешевле и во сто крат безопаснее, чем его аналог с водородным баком.



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