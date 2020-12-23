 

В операционной системе Windows 10 обновят «Проводник»

23.12.2020, 10:52, Новости дня
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Как стало известно, в операционной системе Windows 10 будет обновлен «Проводник». Кроме того, Microsoft разделит данный продукт надвое. Один останется под маркировкой Windows 10, другой получит название Windows 10Х и будет предназначен для более слабых устройств, на которых обычную «десятку» запустить трудно.

Функцию «Проводник» разработчик планирует максимально упростить. Как это будет выглядеть на экране, можно посмотреть на уже опубликованных скриншотах.

Единственное, чего пока не могут понять эксперты, это куда подевался «Мой компьютер»? Такой строки с меню просто нет: ни «моего», ни «этого»… Надеемся, ситуацию вскоре прояснит сам разработчик. Тем временем, представители Microsoft советуют пользователям следить за новостями.



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