 

Как рассмешить королеву: стало известно, что Меган Маркл подарила принцу Уильяму на первое совместное Рождество

23.12.2020, 10:24, Разное
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До этого года королевская семья Великобритании традиционно встречала Рождество в Сандрингеме – у них даже сложилась определенная последовательность “мероприятий” и обычаев, подробнее о которых можно почитать в нашем материале. Одно из них – конечно, вручение подарков. Оно происходит после чаепития и  прогулки накануне праздника. Но что могут дарить друг другу люди, у которых есть ну абсолютно все, а даже если чего-то и нет – они легко могут себе это позволить? 

В королевской семье Британии это, как правило, недорогие безделушки с изю­минкой. Вручив много лет назад своим новым родственникам роскошные кашемировые свитера, принцесса Диана допустила промах. Ее неудачная попытка угодить королеве послужила хорошим уроком Кейт Миддлтон. Как-то Кейт преподнесла принцу Гарри обнаженную женскую фигурку “Вырасти себе подружку”, которая в воде увеличивается в несколько раз, – Ее Величество пришла тогда от задумки в восторг. Сам Гарри тоже большой оригинал: однажды он порадовал бабушку шапочкой для душа с надписью “Разве жизнь не [ругательство]”. Иногда подарки не только забавные, но и нужные в хозяйстве – как, например, белое кожаное сиденье для унитаза, врученное принцу Чарльзу его сестрой, принцессой Анной.  

Задача придумать что-то не менее оригинальное и желательно забавное встала в 2017 году и перед Меган Маркл – после объявления помолвки с принцем Гарри ей предстояло впервые встретить Рождество в кругу его достопочтенной семьи. Благодаря авторам нашумевшей книги Finding Freedom стало известно, что подарила герцогиня Сассекская принцу Уильяму. Догадаться невозможно, лишь отметим, что данная вещица привела в восторг всю семью.

Процесс вручения подарков всегда был своего рода кастингом для новых членов семьи, и Меган очень хотелось произвести впечатление на своих будущих родственников. Один из них точно стал хитом – это ложка и чашка, подаренные принцу Уильяму, с выгравированной надписью “Убийца хлопьев”, – говорится в книге.

Меган Маркл с членами британской королевской семьи после рождественской службы в Сандрингеме, 2017 годСемейство направляется на праздничную службу, 2018 год

Напомним, предстоящее Рождество представители британской королевской семьи будут встречать по отдельности. Такое решение приняли королева Елизавета II и принц Филипп: они отказались переезжать в Сандрингем, где отмечают Рождество в кругу всей семьи с 1988 года. Монаршая чета останется в Виндзорском замке, где они живут с ограниченным кругом прислуги с октября, и более того, впервые за 71 год, с 1949-го, Елизавета и Филипп проведут этот день в одиночестве.  

Принц Уильям и Кейт Миддлтон будут встречать Рождество в Анмер-холле, принц Гарри и Меган Маркл – в США, принц Чарльз и герцогиня Камилла – в своем поместье Хайгроув в Глостершире, но чуть позже они все же планируют навестить Елизавету II и принца Филиппа в Виндзоре. Также вполне возможно, что монархи встретятся с остальными членами семьи на пеших или конных прогулках по Виндзорскому парку.



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