Магазин KANZLER представил каталог стильных мужских подарков на Новый год

23.12.2020, 10:18, Разное

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Как отметили сотрудники магазина, в специальный “праздничный” раздел вошли товары разных ценовых групп. Здесь представлены потенциальные подарки, предназначенные, как для близких людей, мужа, брата, сына, так и недорогие “универсальные” подарки для друзей и коллег.

По словам стилистов бренда, они поставили в приоритет востребованные подарки, которые не будут лежать “на полке”, и которые точно понравятся парню или мужчине. То есть, прогадать с такой покупкой будет очень сложно.

Параллельно руководство магазина приняло решение запустить “Новогодний SALE” с акцентом на подарочную продукцию. В акции принимают участие верхняя одежда, свитера, пиджаки, кожаные аксессуары и многое другое.

Основное внимание ожидаемо было уделено мужской одежде. Основная категория подарков для широкой аудитории представлена мужскими свитерами, водолазками и кардиганами. В том числе моделями праздничной и новогодней тематики, одеждой в строгом деловом и casual-стиле.

В праздничный каталог также вошли мужские куртки и пальто. В качестве новогодних подарков стилисты магазина предлагают укороченные и удлиненные модели курток, верхнюю одежду из шерсти и с меховой отделкой, теплые зимние, а также облегченные демисезонные куртки. Многие позиции в праздничном каталоге представлены со скидками 30-50%.

В качестве “нейтральных” подарков, которые подойдут коллегам и друзьям в KANZLER предложили наборы – галстуки с платками. Также в магазине доступны специальные подарочные сертификаты на разные суммы и подарочная VIP-карта, дающая обладателю целый год привилегий, доступ к закрытым распродажам и особые скидки.

Сотрудники магазина рекомендуют перед заказом продукции из каталога, особенно верхней одежды, уточнить условия примерки и возврата товара, а также внимательно читать описания. Консультанты магазина, в свою очередь, сделают все возможное, чтобы выбор подарка полностью соответствовал ожиданиям будущего владельца.

Также стилисты рекомендуют посетить раздел для “инсташопинга”, где одежду из каталога можно посмотреть в составе цельных образов или в комплекте с другой одеждой.

В заключение, в компании напомнили об изменения в графике работы, отправки и выдачи заказов в предпраздничные и праздничные дни. Получить необходимую информацию вы можете у консультантов или на сайте магазина.